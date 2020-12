La Gazzetta dello Sport indique qu’une réunion s’est tenue ces derniers jours pour statuer sur un échange entre le PSG et l’Inter Milan.

Dans les coulisses de l’Inter Milan, on s’agite. Plusieurs dossiers transferts sont au menu du mois de janvier et d’un mercato d’hiver qui permettra à Antonio Conte de corriger son effectif. En commençant par faire partir Christian Eriksen, en qui il ne croit plus.

Eriksen contre Paredes

Pour récupérer Christian Eriksen, qui d’autre que le PSG désormais piloté par Mauricio Pochettino, l’homme qui a révélé le Danois à Tottenham ? Pour cela, le PSG et l’Inter Milan pourraient s’entendre sur un échange sec entre Eriksen et Paredes. La Gazzetta dello Sport indique que tout est prêt pour ce deal.