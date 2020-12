Les Verts veulent continuer de vendre des joueurs à gros salaire cet hiver.

Alors que Claude Puel a déjà fait partir plusieurs joueurs depuis son arrivée à l’ASSE, l’entraîneur stéphanois veut continuer lors de ce mercato. Et Wahbi Khazri est plus que jamais dans son viseur. Le meneur de jeu, qui est l’un des plus gros salaires des Verts va encore être poussé vers la sortie cet hiver.

Khazri a des touches

Le joueur dispose toujours de touches. Notamment en Turquie. Un départ de l’ancien Bordelais ferait énormément de bien aux finances du club stéphanois. Pas sûr néanmoins qu’il permette aux Verts de recruter cet hiver.