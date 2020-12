Si l’OM devrait se montrer très sage cet hiver, le club pense déjà à ses investissements du prochain été. Et Villas-Boas a déjà passé commande.

Comme l’été dernier, l’OM ne fera pas grand-chose cet hiver. A part vendre, Jacques-Henri Eyraud n’a pas vraiment de possibilités car les finances du club ne sont pas au top. Pour autant, André Villas-Boas a déjà des envies pour la saison à venir. Des recrues ? Pas vraiment…

Deux transferts définitifs en vue

Cette saison, l’OM s’est fait prêter Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance. Deux joueurs qui montent en régime. Et pour André Villas-Boas, c’est avec eux que l’OM doit construire : « Balerdi, Cuisance, si on peut avoir la chance de les avoir dans l’effectif la saison prochaine… ». Frank McCourt est donc déjà sollicité pour signer deux chèques à la fin de la saison. 14 millions pour Balerdi, 18 millions d’euros pour Cuisance…