Positionné pour récupérer Cristiano Ronaldo, le PSG a encore une petite chance de mettre la main sur le Portugais.

Le rêve des Qataris n’est pas encore totalement à oublier. En effet, le dossier Cristiano Ronaldo peut encore se faire pour le PSG. Tuttosport vient d’évoquer les dernières possibilités pour le Portugais, qui regarde si un nouveau challenge est possible cet été.

Icardi, Kean… Ca peut bouger

Pour Cristiano Ronaldo, la clé se trouve du côté du PSG. En effet, pour que la Juventus accepte de le laisser partir, il faut qu’un nouveau buteur soit trouvé. Allegri, le nouveau coach, adore Mauro Icardi et Moise Kean. Si l’un des deux attaquants peut venir à la Juve, CR7 sera sur le marché. Et Paris pourra dégainer. Un terrain d’entente entre Paris et Turin est donc possible : Icardi contre Cristiano Ronaldo ?