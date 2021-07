L’OM a besoin d’une jolie vente pour amortir ses investissements et équilibrer ses comptes. Et le joueur à faire partir résonne comme une évidence.

Après une campagne de recrutement du tonnerre, l’OM doit vendre. Et Pablo Longoria a poussé mission de faire entrer plusieurs dizaines de millions d’euros dans les caisses. Cela passe par le départ de Kamara, Rongier ou Caleta-Car.

Caleta-Car, c’est oui

Au regard du recrutement réalisé, et des premiers matchs de préparation, l’OM a tout intérêt à se focaliser sur la vente de Duje Caleta-Car. C’est le joueur qui peut rapporter le plus et c’est celui qui manquera le moins. Luan Peres et Saliba sont arrivés, Sampaoli a tout ce qu’il faut. Se séparer de Kamara ? Un crève-cœur pour le petit marseillais. Et Rongier a encore des choses à prouver ici.