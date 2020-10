Le PSG aspire à prolonger Di Maria. Maintenant que le mercato est terminé, c’est une simple formalité.

L’un des grands bonhommes de 2019-2020, c’est lui : Angel Di Maria. Auteur de prestations parfois gigantesque, l’Argentin a fait beaucoup de bien au PSG ces derniers mois. Et les dirigeants veulent verrouiller son avenir à Paris. « J’ai 32 ans et le PSG me veut prolonger pour plusieurs années. Cela ne dépend que des performances de chacun », expliquait récemment le quatrième fantastique parisien.

Un dossier en cours

Si le PSG et Leonardo ont effectivement la ferme intention de le prolonger, ils souhaitaient que le mercato estival soit terminé avant de pouvoir s’y pencher. Une signature qui interviendra dans le courant du mois d’octobre, visiblement. Un bail de deux ou trois saisons pour Angel Di Maria.