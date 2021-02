S’il se concentre sur les dossiers Neymar et Mbappé, Leonardo n’oublie pas les prolongations des autres talents de l’effectif. Et ça se finalise.

Priorités du PSG, Kylian Mbappé et Neymar ont les faveurs des Qatatis et de leur responsable du recrutement, Leonardo. Mais ce dernier ne laisse surtout pas de côté les dossiers de joueur en fin de contrat à l’été 2021. Angel Di Maria et Juan Bernat en tête.

Signature en vue

Pour Angel Di Maria comme pour Juan Bernat, le PSG est serein. Les joueurs veulent poursuivre et toutes les parties sont en fin de discussion pour boucler les opérations. Leonardo s’y emploie après avoir reçu les validations du coach Pochettino. Ce n’est qu’une question de temps pour officialiser tout ça.