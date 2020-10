Zinedine Zidane pourrait organiser le départ d’un autre de ses joueurs. Un attaquant qui n’arrive pas à s’imposer au Real Madrid.

Cet été, Zidane coupe des têtes. Et pas n’importe lesquelles ! Gareth Bale et James Rodriguez ont plié bagage pour rejoindre respectivement Tottenham et Everton. Deux départs cruciaux pour Zizou, qui espérait les voir partir depuis un long moment. Mais ce n’est pas terminé.

Jovic dans la nasse

Le Real Madrid tente de faire partir son attaquant, Luka Jovic. Recruté il y a un an, il a totalement manqué son adaptation. Si Zidane garde confiance en son potentiel, il souhaite qu’il trouve du temps de jeu ailleurs qu’à Madrid. Le Milan AC est en pole position, pour un prêt.