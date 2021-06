Soucieux de ne pas poursuivre à la Juventus, Cristiano Ronaldo semble espérer une offre du PSG pour pouvoir rebondir.

Pour sa 2e saison à la Juventus, Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à emmener les Turinois en Ligue des Champions. Un échec qui fragilise très clairement son avenir. Financièrement, sa présence pèse de plus en plus sur le club, qui verrait d’un bon œil son départ.

Paris est là, mais…

Manchester United et le PSG sont les deux clubs capables de s’offrir Cristiano Ronaldo. Pour l’heure, aucune offre concrète. Et CR7 semble attendre que Paris dégaine… Avec les moyens de Doha, Cristiano Ronaldo pourrait continuer de toucher plus de 30 M€ par saison.