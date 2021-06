En signant Donnarumma, le PSG a pris le risque de faire naître le chaos dans son propre vestiaire.

Leonardo a pris tout le monde de court en accélérant sur Donnarumma. S’il était su de tous que le Brésilien adorait le gardien de but italien, difficile d’imaginer son recrutement après l’étonnante intégration de Keylor Navas, étincelant avec Paris.

Une vraie prise de risque

Mais le PSG a fait le choix de signer Donnarumma avec un très gros contrat à la clé (12 millions d’euros par an). Leonardo a pris un vrai risque. D’abord parce que Keylor Navas est très apprécié et que ses coéquipiers vont forcément le défendre. Ensuite parce que son salaire va mettre un peu de tension sur cette grille fragile que propose Paris. Un nouveau joueur payé plus que des cadres, plus ancien… Leonardo sait sûrement ce qu’il fait mais Paris pourrait vite regretter ce choix si les résultats ne suivent pas.