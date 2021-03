L’été prochain, le PSG va avoir besoin de sous. Et Leonardo a une idée bien précise pour pouvoir récupérer plus de 50 millions d’euros.

Prolonger Neymar et Mbappé, ça coute cher. Leonardo le sait et s’il veut aussi pouvoir recruter quelques joueurs cet été pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino, il va falloir faire entrer de l’argent dans les caisses. Des ventes sont attendues cet été et Paris a déjà ses candidats…

Gueye, le joli coup ?

Idéalement, le PSG aimerait vendre pour plus de 50 millions d’euros. Pour cela, deux ventes sont espérées. La première est celle d’Idrissa Gueye. C’est un joueur de Thomas Tuchel et ses prestations ne sont pas à la hauteur des attentes parisiennes. Courtisé en Angleterre, Gueye peut être un joli coup de l’été, avec 30 à 35 millions d’euros à la clé. Paris peut aussi tenter de vendre l’un de ses défenseurs décevants, Kehrer ou Diallo. Là encore, c’est un billet qui pourrait approcher les 30 millions d’euros.