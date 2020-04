Si Neymar et Mbappé sont enclin à rester une saison de plus au PSG, la qualification contre le Borussia Dortmund pourrait ne pas y être étrangère.

Au pied du mur après une défaite au match aller (2-1), le PSG a sorti LE gros match contre le Borussia Dortmund. Une victoire en huitième de finale retour de Ligue des Champions et une qualification qui a surtout marqué les esprits dans un climat de début de Coronavirus et des premières mesures (le match était à huis-clos).

Une communion mémorable

Privés de match, les supporters se sont massés par milliers aux abords du Parc des Princes pour féliciter les joueurs et communier avec eux. Ce moment incroyable, qui a fait oublier la crise sanitaire du moment, semble avoir marqué Kylian Mbappé et Neymar. Le Brésilien en a même parlé récemment dans une interview parmi les moments clés et forts de sa carrière. Si les deux stars sont prêtes à rester, pas impossible que ce soit pour vivre de nouveaux moments magiques comme ceux-là.