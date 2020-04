Si le LOSC envisageait de vendre Zeki Celik cet été, les Dogues envisageaient aussi de profiter de l’effet Euro pour obtenir un bon prix.

Le report de l’Euro 2020 change beaucoup de choses. Pour les stars de la planète foot, ce sont parfois des plans de carrière qui se retrouvent perturber. Mais pour les clubs aussi, ce décalage d’un an change la donne. Au LOSC, le cas Zeki Celik en fait partie.

Un bon de sortie, mais…

Fortement courtisé après sa première saison de folie, Zeki Celik a été conservé par le LOSC. La promesse d’écouter les offres à venir à l’été 2020 est là mais les dirigeants tablaient sur la participation du latéral turc pour voir son prix boosté. Après l’Euro dans un an, la donne n’est plus la même. D’autant que les clubs intéressés vont moins dépenser avec la crise. Possible que cela repousse son transfert d’un an également.