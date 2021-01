S’il envisage de quitter le PSG pour rejoindre un grand d’Europe, Kylian Mbappé hésite. Voici pourquoi.

Kylian Mbappé doit faire un choix important. Quitter le PSG l’été prochain ou prolonger son contrat pour poursuivre son aventure parisienne. Un choix difficile à faire pour celui qui a disputé une finale de Ligue des Champions avec Paris, l’été dernier. Et s’il hésite, c’est tout simplement parce que le Covid a changé beaucoup de choses.

Mieux que Paris, où ça ?

Le Covid a touché tous les clubs. Même le Real Madrid, qui le convoite chaudement. Pour payer son transfert et son salaire, ce ne sera pas simple. De plus, la bande à Zidane n’est plus du tout aussi impériale. Partir pour rejoindre le Real Madrid est une chose, mais est-ce que ce Real a plus de chances de conquérir l’Europe que le PSG ? Pas sûr. Courtisé par Liverpool et Klopp, c’est aussi le même dilemme. Les Reds marchaient sur l’Europe jusqu’à l’année dernière. Mais le second souffle du projet porté par Jurgen Klopp tarde à venir. Au final, la meilleure option pourrait être de resigner avec Paris. Salaire XXL et nouveau projet avec Pochettino, Mbappé peut difficlement trouver mieux.