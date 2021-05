Si le PSG rêve de Leo Messi, les Qataris vont devoir réflechir à deux fois avant de se jeter dans ce projet fou.

Lorsque le PSG a signé consécutivement Neymar et Mbappé, la folie s’est emparée de Paris et du monde entier. Jamais un club n’avait dépensé autant d’argent en un mercato. 400 millions d’euros, à couper le souffle. Mais Paris a vite compris que cet investissement serait plus compliqué que prévu à assumer…

Messi va couter très, très cher

Entre 2017 et 2020, le PSG a souffert. Financièrement, malgré les moyens colossaux de Doha, le club a dû composer avec la surveillance permanente du fairplay financier. Et sans l’imagination et le réseau de Leonardo, l’équipe aurait pu passer à travers de bien des saisons. En signant Messi, Paris prendrait un nouveau risque. Financier, tout d’abord. A 50 millions d’euros par saison, le coût de l’Argentin plombera clairement les finances du club. Il sera difficile de recruter d’autres joueurs, alors que les besoins sont là (deux latéraux, un milieu de terrain). Et si Messi fait rêver les foules depuis plus de 15 ans, il n’est clairement plus sur la meilleure période de sa carrière. 50 millions d’euros par saison, pour un joueur qui aura 34 ans en juin prochain…