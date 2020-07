Si le PSG a des vues sur Leo Messi, dont le contrat arrive à expiration, Leonardo aurait récemment tenté sa chance avec un certain Cristiano Ronaldo.

Depuis que les Qataris sont au PSG, il ne se passe pas un été sans que Doha tente sa chance auprès des meilleurs joueurs du monde. A commencer par les incontournables ténors, Leo Messi et Cristiano Ronaldo. Pour Messi, Paris a prévu de revenir à la charge dans la mesure où l’Argentin est libre de tout contrat dans un an et que la relation avec ses dirigeants est détestable. Et pour CR7, Leonardo est déjà passé à l’action !

Cristiano Ronaldo décline

D’après Tuttosport, Leonardo serait en effet revenu à la charge auprès du clan Cristiano Ronaldo afin de connaître ses intentions pour l’été en cours. Mais l’attaquant portugais a simplement répondu qu’il ne voulait pas partir et aller au bout de son contrat avec la Juventus. Peut-être que Paris aura plus de « chance » avec Messi !