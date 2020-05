Si Leonardo est en première ligne pour prolonger Neymar et Mbappé, Paris souhaite également prolonger Di Maria cet été.

La priorité du PSG est bel et bien de boucler les signatures de Neymar et Mbappé. Les deux stars parisiennes ont un bail qui se termine en juin 2022 et Doha veut verrouiller leur situation avec une prolongation rapide. Mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir lier leur avenir puisqu’Angel Di Maria est lui aussi concerné.

Di Maria, la récompense

Exceptionnel cette saison avec le PSG, Angel Di Maria s’est offert une place parmi les quatre fantastiques, aux côtés de Neymar, Mbappé et Icardi. L’Argentin a souvent été impressionnant et prouvé qu’il avait l’étoffe des plus grands. Paris veut lui offrir un nouveau contrat et le récompenser. Quand Neymar et Mbappé auront dit oui, ce sera son tour.