Si son contrat se termine dans quelques mois, Eric Maxim Choupo-Moting pourrait poursuivre l’aventure au PSG et continuer de jouer son rôle dans le vestiaire parisien.

Il n’est pas aussi technique que Neymar, rapide que Mbappé ou efficace qu’Icardi. Mais Eric Maxim Choupo-Moting reste un profil précieux pour un entraîneur qui doit gérer un trio de star, des ego et une saison sur quatre tableaux. Une doublure de luxe qui connaît sa valeur et sait rester à sa place.

Paris a besoin de lui

A 30 ans, Eric Maxim Choupo-Moting peut encore rendre de gros services à Paris. Outre son expérience et ses qualités physiques, il est aussi et surtout un garçon apprécié du vestiaire. Un mec qui ne fait pas de bruit et qui fait clairement ses matchs, peu importe l’adversaire. Paris aurait raison de le prolonger. D’autant plus si Cavani s’en va…