Au programme du mercato du PSG cet été, Leonardo pourrait finaliser 5 arrivées.

Leonardo ne chôme pas. Le responsable du recrutement du PSG doit préparer la saison à venir et les cibles sont clairement identifiées pour Paris. Thomas Tuchel va perdre Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, respectivement latéral gauche et droit. Il y aura donc l’arrivée de deux défenseurs pour commencer.

Deux milieux espérés

Au poste de gardien de but, Sergio Rico va repartir au FC Séville et Leonardo va tenter de dénicher une nouvelle doublure à Keylor Navas. En attaque, le dossier Icardi est prioritaire pour tenter de boucler le transfert définitif de l’Argentin, dont l’option d’achat est fixée à 70 millions d’euros. Enfin, au milieu du terrain, Paris espère deux renforts. Six recrues qui pourraient débarquer dans les semaines à venir.