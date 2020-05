Depuis qu’il a quitté le Real Madrid, Cristiano Ronaldo a laissé un vide dans le vestiaire. Et l’un de ses anciens coéquipiers pourrait le rejoindre cet été.

Le vestiaire du Real Madrid a eu toutes les peines du monde à digérer le départ de Cristiano Ronaldo. A l’image de la saison 2018-2019, très compliquée pour les Madrilènes, le collectif blaugrana a dû se réinventer pour tenter de construire sa vie sans CR7. Mais pour plusieurs joueurs, c’est plus dur que d’autres. A l’image de Marcelo, très affecté par la perte de Cristiano Ronaldo.

Bientôt réunis à la Juventus ?

Depuis un an, Marcelo tente même de quitter le Real Madrid pour retrouver Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Et les récents dossiers conduits par Zidane au poste de latéral gauche ne laissent plus de place au doute… Zizou prépare le départ de Marcelo et Cristiano Ronaldo pilote en secret la venue du Brésilien à Turin.