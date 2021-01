Si l’opportunité de signer Leo Messi existe bien, le PSG ne pourra pas le faire sans vendre un gros joueur. Kylian Mbappé, notamment.

Depuis que les Qataris sont aux commandes du PSG, ils rêvent chaque saison de signer Leo Messi. Doha est à l’origine de plusieurs tentatives mais l’Argentin a toujours juré fidélité au Barça. Mais cette fois, c’est différent. Messi veut partir.

Paris n’a pas les moyens

Libre de tout contrat en juin prochain, Leo Messi souhaite tenter un autre challenge en Europe. Manchester City et le PSG sont les deux uniques opportunités. Mais pour Paris, impossible d’envisager cette opération financière dans l’état actuel des choses. Pour signer Messi et lui offrir un contrat à 100 millions d’euros par saison, charges comprises, ce sera uniquement en cas de grosse vente. Celle de Kylian Mbappé, par exemple. En cédant Mbappé cet été, Paris fait de la place dans sa masse salariale et récupére un très gros chèque au passage.