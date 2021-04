Si l’OM parvient à se qualifier en Coupe d’Europe, Frank McCourt pourrait être tenté d’investir cet été.

Si le projet Sampaoli n’en est qu’à ses débuts, les motifs d’espoir sont là. L’OM affiche un autre visage, plus conquérant. Et l’Argentin semble déterminé à changer l’âme de cette équipe qui semblait en bout de course il y a quelques semaines. Pour cela, l’actionnaire principal pourrait faire un effort.

L’Europe, la clé

Frank McCourt pourrait en effet ouvrir une enveloppe pour le recrutement à son nouveau coach, Jorge Sampaoli. Pour cela, il faut que l’OM se qualifie pour une compétition européenne. Un passeport pour l’Europa League permettrait d’avoir plus de rentrées financiaires et donc plus de garantie pour McCourt. Après avoir dépensé 200 millions d’euros en 4 ans, le patron de l’OM doit impulser un nouvel élan.