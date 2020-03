Andoni Zubizarreta va devoir organiser le transfert de Kostas Mitroglou lors du prochain mercato estival. Tout sauf simple…

Les supporters de l’OM l’ont sans doute oublié mais Kostas Mitroglou est encore un joueur de l’OM. Prêté au PSV Eindhoven, l’attaquant grec a encore deux années de contrat avec l’écurie phocéenne et doit rentrer de son prêt à l’issue de cette saison. Mais clairement, plus personne ici ne veut de lui.

Il ne vaut presque plus rien

Acheté 15 millions d’euros par l’OM, Kostantinos Mitroglou ne vaut presque plus rien sur le marché des transferts. A 31 ans, il sort de trois saisons plus que ternes et sa valeur a totalement chuté. Transfertmark l’estime à 3 millions d’euros… Avec une seule année de contrat, en plus, à racheter, l’OM doit compter sur un miracle de Zubizarreta pour espérer le vendre à bon prix cet été.