Après Thibaut Courtois et Eden Hazard, le Real Madrid pourrait s’offrir un troisième diamant du football belge.

Outre la filière tricolore, largement utilisée par Zinedine Zidane, le Real Madrid pourrait affiner son accent belge l’été prochain. En effet, la présence de Thibaut Courtois dans les buts et d’Eden Hazard devant permet au Real Madrid d’avoir une identité du plat pays. Et ce n’est peut-être pas terminé…

Zidane rêve de De Bruyne

Parmi les pépites du football belge, il y en a une que Zidane surveille par-dessus tout. C’est Kevin de Bruyne. Avec la suspension de Manchester City de toutes compétitions européennes pendant deux ans, de Bruyne n’est pas certain de rester. Et Zidane serait prêt à sauter sur l’occasion. Hazard et de Bruyne dans la même équipe, ça pourrait être phénoménal.