Dans la perspective d’un départ d’André Villas-Boas, l’OM pourrait se tourner vers un entraîneur qui rêve de venir…

La question de l’avenir d’André Villas-Boas se pose de plus en plus. Si son contrat prend fin en juin prochain, le technicien portugais n’est pas encore certain de vouloir poursuivre à l’OM. Son rêve de prendre des fonctions dirigeantes à Porto ou d’entraîner au Brésil pourrait être plus fort et l’inciter à partir l’été prochain. Pour lui succéder, un nom de détache.

Galtier, de toute évidence

Ce coach, c’est Christophe Galtier. Actuellement au LOSC, il conduit le projet des Dogues avec une réussite magistrale. Et sa dernière victoire au Milan AC (0-3) témoigne de son excellent travail. Mais dans un coin de la tête de Galtier, il y a le vieux rêve d’entraîner l’OM. Courtisé encore récemment, il n’a jamais sauté le pas. Si l’opportunité se présente à nouveau, il lui sera difficile de refuser.