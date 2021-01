Si le départ d’Andoni Zubizarreta semblait nécessaire pour l’OM, celui de Jacques-Henri Eyraud apparait comme évident aujourd’hui.

Faute de pouvoir conduire une stratégie de recrutement à la hauteur des ambitions marseillaises, Andoni Zubizarreta a été remercié par Frank McCourt. Et depuis que Pablo Longoria, son successeur, est en poste, les choses ont très nettement changé. Les dossiers avancent plus vite et l’OM recommence à avoir des bonnes idées.

Eyraud, clap de fin ?

Un an après le départ d’Andoni Zubizarreta, l’OM pourrait connaître un nouveau départ important. Celui du président Jacques-Henri Eyraud, qui apparait avec autant d’évidence que de nécessité. Le divorce avec les supporters est total et irrémédiable. Le vestiaire n’a plus confiance en lui. Et l’actionnaire peut clairement lui reprocher la stratégie plus qu’aléatoire des deux dernières saisons.