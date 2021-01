La venue de Leo Messi pourrait permettre au PSG de mieux conserver Kylian Mbappé et Neymar.

En pleine campagne de prolongation de contrat, le PSG a besoin de toutes les armes possibles pour convaincre ses deux stars, Mbappé et Neymar. Au-delà des arguments financiers, Paris peut s’appuyer sur une cible de son prochain mercato pour faire la différence : Leo Messi !

Si Messi vient…

Libre de tout contrat, Leo Messi est une proie très prisée du marché. Et le PSG est dans la course pour le signer. Une recrue XXL qui pourrait bien permettre à Paris de convaincre, définitivement, Kylian Mbappé et Neymar de rester. Avec Messi à leurs côtés, les deux cracks pourraient briller encore plus. Et s’inscrire d’autant mieux dans le projet parisien des prochaines années.