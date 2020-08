Si le quotidien espagnol Sport indique que Jean-Clair Todibo file tout droit vers l’OM, il semble que la réalité soit toute autre.

Pour Sport, la situation en fait aucun doute : Jean-Clair Todibo, le défenseur du Barça formé au Toulouse Football Club et prêté à Schalke 04 la saison dernière, a de grandes chances de rejoindre l’OM dans les semaines à venir. Pour pallier au départ probable de Duje Caleta-Car, André Villas-Boas aurait réussi à boucler la venue de Todibo. Vraiment ?

Aucune relance récente…

S’il est exact que l’OM s’intéresse au profil de Jean-Clair Todibo, d’après Foot Mercato, il n’y a eu aucune relance récente du dossier. Comment l’OM pourrait finaliser l’arrivée d’un joueur pour qui aucune discussion n’a eu lieu ces dernières semaines… ? De plus, l’OM ne peut accueillir Todibo que sous la forme d’un prêt. Et le Barça n’envisage qu’un transfert pour son jeune défenseur. Tout ça ressemble à un bon gros pipeau du mercato. Maintenant que Neymar ne peut plus revenir au Barça, il faut bien trouver autre chose…