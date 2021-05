Le forcing opéré par l’OM est en train de payer. Florian Thauvin se laisse convaincre, petit à petit, de rester.

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont un objectif commun : convaincre Florian Thauvin. Le Marseillais n’a pas terminé son aventure phocéenne. Et même si son contrat lui montre la porte de sortie pour découvrir « autre chose », tout le club s’attache à le faire rester.

Thauvin est en train de céder

Et le travail de sape commence à payer. Florian Thauvin envisage de plus en plus de rester à l’OM. Il reste encore du chemin à faire mais il est en train de craquer. Convaincu par la méthode Sampaoli et par amour pour ce club, le champion du monde a de grandes chances de poursuivre.