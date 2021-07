Jorge Sampaoli semble déterminé à recruter David Luiz, libre de tout contrat. L’OM ne lâche pas l’affaire.

C’est l’invité surprise du mercato marseillais : David Luiz. Depuis plus d’un mois, l’OM lui court après. Libre de tout contrat, le Brésilien serait l’une des demandes de Jorge Sampaoli, qui apprécie son expérience et sa polyvalence. Et le technicien argentin continue d’insister…

Discussion toujours en cours ?

Si l’on croit les informations du 10 Sport, le dossier David Luiz n’est pas fermé. L’OM a pourtant recruté Saliba en défense centrale, ainsi que Luan Peres, « Sampaoli imaginant parfaitement dans un rôle de milieu de terrain, tout en pouvant prétendre à une place dans l’axe de la défense ». Autant de temps pour convaincre un joueur libre de venir, ça reste quand même étrange…