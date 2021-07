Cet été, Leonardo souhaite voir le PSG vendre à tour de bras. Et permettre à Paris de récupérer une somme complètement folle…

Le recrutement du PSG est quasiment bouclé. Hormis un milieu de terrain, Leonardo ne devrait plus bouger du côté des arrivées. En revanche, du côté des départs, Paris se prépare à un été plus que mouvementé…

Plus de 150 millions d’euros espérés

Pour équilibrer les comptes, et assainir le vestiaire, le PSG s’est fixé un objectif de vente. Leonardo espère pouvoir récupérer 150 millions d’euros sur les différents transferts de l’été. Un montant pharaonique… Les ventes de Bakker, Aréola, Kehrer, Herrera, Sarabia, Icardi et quelques jeunes du club sont à l’étude. Dépasser les 100 millions d’euros sera déjà beaucoup. Au-delà, ce sera plus qu’un miracle !