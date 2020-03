Si Hiroki Sakai est passé sur le billard récemment, c’est sûrement en prévision de son prochain transfert.

A l’instar de Florian Thauvin, Hiroki Sakai a choisi de passer par la case opération. Une cheville capricieuse nécessitait une intervention alors le Japonais s’est fait opérer. Il sera absent pour deux mois, bien moins que Thauvin, éloigné des terrains pendant près de 6 mois.

Sur le marché des transferts

Cette opération était nécessaire car Sakai traîne ce pépin physique depuis un petit moment. Et pour l’OM, c’est l’opportunité de pouvoir vendre son joueur cet été. En effet, le club a besoin de se séparer de plusieurs joueurs et de faire entrer des sous dans les caisses. L’opportunité de vendre un Sakai, qui n’a plus que 2 ans de contrat et qui a des pistes à l’étranger, est réelle.