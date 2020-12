Après avoir dilapidé les 200 millions de Frank McCourt, l’OM continue de faire des erreurs de recrutement. Le dernier en date : Luis Henrique.

On pourrait croire que c’est une plaisanterie. Mais non… L’OM, par la voie d’André Villas-Boas, a indiqué s’être trompé dans le recrutement de Luis Henrique, jeune brésilien de 19 ans. Si son talent n’est pas remis en question, son positionnement sur le terrain fait débat. L’OM l’a pris pour jouer en n°9. Mais l’intéressé ne veut pas…

Du grand n’importe quoi

Après avoir dépensé les 200 millions d’euros de Frank McCourt dans tout et n’importe quoi (et souvent du n’importe quoi : Abdennour, Sertic, Strootman, Radonjic, Mitroglou), Jacques-Henri Eyraud continue impunément d’enchaîner les erreurs de casting. Ce quiproquo Luis Henrique, totalement lunaire, illustre bien les manques de l’OM. Dépenser près de 10 millions d’euros pour un attaquant de pointe qui veut jouer sur les côtés… En sursis depuis quelques mois, Eyraud voit son fauteuil de président se fragiliser un peu plus.