Prêté à l’OM avec une option d’achat, Pol Lirola se sent bien à Marseille. Des discussions vont avoir lieu pour son transfert.

Dans le système de Sampaoli, Pol Lirola est épanoui. Le latéral espagnol, qui adore monter, se plaît à remplir sa mission défensive tout en ayant la possibilité de porter l’estocade sur son côté. Une raison de plus pour avoir envie de rester à l’OM, où il est prêté avec option d’achat par la Fiorentina.

12 millions, c’est trop cher

Mais l’OM ne peut pas payer les 12 millions d’euros de son option d’achat. Un montant trop important, encore plus après la crise du Covid. Pablo Longoria va donc tenter de réduire la note et trouver un terrain d’entendre avec la Fiorentina. Un montant plus bas (8 millions d’euros), avec un pourcentage à la revente, serait une bonne idée…