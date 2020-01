Si tout le peuple olympien attend le retour de Florian Thauvin du côté de l’OM, il va falloir se montrer encore plus patient que prévu…

Opéré l’été dernier, Florian Thauvin a fait une croix sur la première partie de saison de l’OM. Le champion du monde planifiait un retour en ce début d’année 2020 mais visiblement, les choses n’avancent pas dans le bon sens…

Retour retardé…

André Villas-Boas a confirmé, en conférence de presse, que le retour de Florian Thauvin ne se ferait pas tout de suite : « Le chirurgien a une opinion contraire à la nôtre et veut être plus patient que le staff de l’OM. C’est lui qui reste l’expert. On voudrait accélérer mais le chirurgien ne veut pas. Thauvin ne reviendra pas avant début mars. C’est déjà une défaite pour nous. On verra si Florian Thauvin veut pousser un peu plus mais c’était une journée un peu négative pour nous hier. On va être patient ». Un vrai coup dur pour l’OM qui comptait sur ce retour comme une recrue de l’hiver. Les conséquences pourraient également être importantes pour la suite de la saison, marseillaise mais également de Thauvin. Appelé à être l’un des grands messieurs du printemps, pour le sprint final, l’attaquant doit aussi aller chercher une place pour l’Euro. Et un gros transfert estival. Pas simple.