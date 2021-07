Sur la liste des transferts, Nemanja Radonjic a des touches. L’OM va réussi à le revendre en limitant la casse.

Plus personne à l’OM ne croit à Nemanja Radonjic. Pas même Jorge Sampaoli, qui aurait pu imaginer le relancer. Mais non, l’Argentin a choisi du sang neuf et les premiers matchs de préparation lui donnent raison.

Longoria s’active

Acheté 12 millions d’euros, Nemanja Radonjic peut partir pour 5 à 7 millions d’euros aujourd’hui. Et les nouvelles sont bonnes puisqu’il aurait des pistes. Portugal, Angleterre ou même Serbie, NR7 pourrait être la prochaine vente de l’OM. Pablo Longoria aurait priorisé ce dossier, en espérant le boucler avant le mois d’août.