A quelques mois de la fin de son contrat, Florian Thauvin n’a toujours pas tranché pour son avenir. Et sa compagne pourrait jouer un vrai rôle dans son choix.

Florian Thauvin arrive à un carrefour de sa carrière. A 28 ans, l’attaquant de l’OM est en fin de contrat. S’il a longtemps attendu avant de recevoir une belle offre contractuelle pour pouvoir rester, le champion du monde est la priorité du nouveau patron du club, Pablo Longoria. L’Espagnol donne tout pour le convaincre de rester.

Sa famille veut rester ?

Outre son amour pour l’OM et la motivation de Pablo Longoria pour le conserver, Florian Thauvin va également prendre en compte l’avis de ses proches. Et notamment de sa compagne, Charlotte Pirroni. Originaire du sud de la France, l’ancienne Miss Côte d’Azur est très attachée à sa famille. Après avoir très mal vécu l’expérience anglaise (Newcastle), elle semble vouloir rester en France et construire sa petite famille dans la cité phocéenne. Un argument de poids pour prolonger à l’OM ? Un atout, oui.