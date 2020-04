Avec le gel des mesures du fairplay financier, l’OM va pouvoir enfin bouger sur les prolongations de contrat de son effectif. Et notamment celle de Florian Thauvin.

Dans l’incapacité de pouvoir proposer le moindre nouveau salaire, l’OM vit depuis plusieurs semaines dans une inertie totale. Bridé par le fairplay financier et une masse salariale qui ne peut plus grossir d’un pouce, l’OM prend son mal en patience et ses stars s’interrogent.

Sans l’UEFA, l’OM peut bouger

Mais avec la crise et le coronavirus, l’UEFA a décidé de suspendre ses mesures en matière de fairplay financier. L’OM peut donc bouger plus librement et enfin réactiver les discussions pour prolonger ses joueurs en fin de contrat. En commençant par le plus important, Florian Thauvin, dont le bail termine en juin 2021. Il y a clairement urgence pour lui.