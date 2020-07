L’OM et André Villas-Boas se préparent à vendre l’un de ses défenseurs centraux. Explication.

Les choses s’accélèrent pour l’OM. Après l’arrivée de Pape Gueye, qui fait déjà très bonne impression, c’est au tour d’un défenseur central de prendre le chemin de Marseille. Leonardo Balerdi (21 ans) arrive pour renforcer l’axe de la défense. Une signature qui fragilise l’avenir de deux autres joueurs marseillais.

Kamara plaît beaucoup

Si Villas-Boas fait venir un défenseur, c’est parce qu’il sait qu’un départ est fort possible dans ce secteur de jeu. En effet, l’OM a besoin de vendre et les profils de Boubacar Kamara comme celui de Duje Caleta-Car plaisent beaucoup. L’un de ces deux joueurs a de grandes chances de partir. Courtisés en Angleterre, ils sont promis à un joli transfert cet été. Kamara restant la plus grande valeur marchande du moment.