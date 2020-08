Le transfert de Morgan Sanson s’accélère avec une bataille qui s’organise du côté de l’Angleterre.

L’OM entre dans le sprint final pour le dossier Morgan Sanson. Placé sur la liste des transferts, le milieu de terrain va permettre aux finances marseillaises de se refaire une santé. Et c’est du côté de l’Angleterre que tout va se jouer.

4 clubs pour Sanson

Le Daily Star révèle les noms des 4 clubs qui se disputent Morgan Sanson : West Ham, Fulham, Wolverhampton et Burnley. Aucun n’a encore transmis d’offre de transfert. Mais l’OM se tient prêt et négociera au plus haut un dossier qui devrait rapporter plus de 30 millions d’euros.