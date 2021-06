Si Paris a signé Wijnaldum, la volonté est désormais de faire un deuxième milieu de terrain cet été. Avec la particularité de cibler un joueur français.

Le PSG a toujours été prompt à investir en Ligue 1. Et à faire vivre l’économie d’un football français qui lui doit beaucoup. Entre attractivité du championnat, performance européenne et ambition, Paris fait le job. Et même quand il s’agit d’investir sur les talents français.

Aouar, Camavinga ou… Pogba !

Soucieux de recruter un renfort de plus au milieu du terrain (plusieurs joueurs devraient partir, à commencer par Rafinha, Herrera ou encore Danilo), le PSG a dressé une short-list tricolore pour le poste : Houssem Aouar, Eduardo Camavinga ou encore Paul Pogba. Entre 35 à 90 millions d’euros, le Rennais était autour de 50 à 60 millions d’euros.