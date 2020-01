L’OL regarderait du côté de Strasbourg pour un défenseur qui prend de plus en plus d’ampleur.

L’Olympique Lyonnais va être l’un des clubs les plus actifs en Ligue 1 cet hiver. Juninho souhaite des recrues à chaque ligne afin de renforcer un effectif décevant sur le terrain et décimé par les blessures de Depay et Reine-Adélaïde. Et en défense, un latéral séduit du côté de l’Alsace.

Caci suivi

D’après les informations du 10 Sport, l’OL s’intéresse à Anthony Caci, défenseur de Strasbourg : « Depuis plusieurs mois, Anthony Caci est suivi par des clubs prestigieux de Ligue 1 comme Monaco et Lyon. A l’étranger, Wolfsbourg est également sur le dossier. Mais à deux ans de la fin de son contrat, le joueur de 22 ans n’a pas l’intention de partir en cours de saison. Joint par téléphone, son entourage a confirmé au 10 Sport qu’il ne partirait pas en janvier ». Un dossier pour l’été prochain, donc.