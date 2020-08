En cas de victoire en finale de la Ligue des Champions ce dimanche, contre le Bayern Munich, le PSG basculerait dans une nouvelle dimension. Et son mercato estival pourrait en être affecté.

C’est le match le plus important de toute l’histoire du PSG. Et encore plus de celle des Qataris depuis qu’ils ont pris les commandes du club parisien, en 2011. Face au Bayern Munich, la bande à Neymar peut enfin marcher sur le toit de l’Europe et graver son nom dans le marbre du football mondial. Mais une victoire ce dimanche aura également des conséquences sur le mercato estival parisien.

De nouvelles stars, une nouvelle enveloppe

Si Paris gagne, Paris deviendra un grand d’Europe, officiellement. Pour le recrutement de Leonardo, ça change la donne. La compétitivité parisienne était déjà hors norme avec Neymar et Mbappé dans ses rangs, mais avec un résultat comme celui d’une victoire en Ligue des Champions, il n’y aura plus aucun blocage pour recruter. De plus, les revenus générés par cette victoire auront un impact sur les finances du club. Si le fairplay financier incicte à la prudence, le PSG pourra se permettre plus de folies s’il enfile le costume du vainqueur de la Ligue des Champions. De nouvelles stars pourraient débarquer. Et avec un Leo Messi disponible comme jamais, Paris peut se prendre à rêver encore plus grand.