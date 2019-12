Sur la piste de Kevin Gameiro, l’OL peut compter sur les ambitions internationales du Français pour faire la différence.

Pour compenser l’absence de Memphis Depay, l’OL a une idée bien précise. Celle de faire revenir Kevin Gameiro en Ligue 1. Peu utilisé à Valence, le Français n’exclut pas de relever un nouveau challenge. Et pour cela, les Gones ont un argument en or.

L’Euro dans un coin de la tête

A 32 ans, Kevin Gameiro sait qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps dans sa carrière. Et même si les places sont chères, l’attaquant peut se prendre à rêver de disputer le prochain Euro avec l’équipe de France. Wissam Ben Yedder a récemment rejoint le groupe France après de belles prestations en Ligue 1, avec Monaco. Didier Deschamps sera forcément sensible à un attaquant qui brille en France plutôt qu’à l’étranger. Un argument en or pour l’OL : offrir du temps de jeu et l’exposition nécessaire à Gameiro pour mettre toutes les chances de son côté.