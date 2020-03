S’il a connu quelques difficultés pour ses débuts à l’OL, Juninho semble disposer d’une vision assez impressionnante, notamment en matière de recrutement.

Critiqué lorsque le bateau lyonnais tanguait, Juninho a laissé son président monter au créneau. Une erreur de « jeunesse », sûrement. Le nouveau patron de l’OL aurait en effet dû s’imposer à ce moment-là et ne pas laisser faire un Jean-Michel Aulas toujours bien présent dans l’écurie des Gones. Mais l’essentiel est ailleurs. Et notamment dans le recrutement et la construction du futur Lyon.

Les remplaçants sont déjà là

En effet, Juninho a organisé un recrutement assez impressionnant, qui permet à l’OL de construire dès aujourd’hui le Lyon de demain. Si Tousart, Dembele ou encore Aouar vont partir l’été prochain (c’est même déjà acté pour le premier, acheté par le Hertha Berlin), l’OL a déjà tous les successeurs des partants avec Caqueret, Toko-Ekambi et Guimaraes. Juninho a déjà tout prévu et cette vision, novatrice, montre déjà son savoir-faire.