Selon nos informations, l’OL aurait profité du mercato d’hiver pour prendre contact avec l’entourage de Florent Mollet.

Très en vue du côté de Montpellier, Florent Mollet semble mûr pour franchir une étape dans sa carrière et rejoindre un club plus ambitieux que le MHSC. S’il existe des contacts à l’étranger depuis plusieurs mois, un club français semble très intéressé par son profil.

Prise de contact

D’après nos sources, il s’agit de l’OL. Et des premiers contacts informels auraient eu lieu entre les représentants de Florent Mollet et des dirigeants lyonnais. Objectif : signifier son intérêt et se donner rendez-vous pour l’été prochain. Montpellier n’est pas vendeur mais se montrera à l’écoute des offres. En dessous de 10 millions d’euros, le MHSC ne discutera pas.