Zinedine Zidane souhaite recruter un attaquant de classe mondiale pour la saison prochaine. Et sa short-list fait plus que saliver.

Avec Karim Benzema, Zinedine Zidane peut compter sur un attaquant de classe mondiale. Mais le technicien madrilène souhaite injecter du sang-neuf et surtout installer un nouveau buteur, capable de prendre le relai de Benzema lorsque celui-ci raccrochera les crampons.

Mbappé et Sané !

Dans l’esprit de Zidane, il y a deux noms. Le premier n’est autre que Kylian Mbappé. Ce dernier semble vouloir un transfert l’été prochain et a toujours clamé son amour pour le Real Madrid. Le second pourrait profiter d’un bon de sortie pour quitter Liverpool après plusieurs saisons exceptionnelles. L’un ou l’autre, Zidane sera servi. Et Benzema pourra être associé avec l’une des plus grandes gâchettes du moment…