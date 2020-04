Après avoir tout construit et tout gagné avec l’OL, Jean-Michel Aulas va prochainement se retirer. Et le patron des Gones semble déjà planifier ce départ.

Du haut de ses 71 ans, Jean-Michel Aulas aspire à une retraite bien méritée. Tant sur le plan professionnel que dans le domaine sportif, l’homme d’affaire prépare son départ. Et l’OL pourrait prochainement perdre son grand patron.

Juninho ou Parker ?

La question est désormais double : Qui et Quand ? Qui pour lui succéder et quand passera-t-il la main ? Il n’est pas impossible que la date de ce départ soit déjà programmée en secret. Et s’il espérait confier les rênes de son OL à Juninho, le manque d’expérience du Brésilien pourrait poser souci. Plus rompu aux affaires, Tony Parker apparait davantage taillé pour s’imposer. Même s’il ne connaît pas le monde du football, sa carrière et son sens du business parlent pour lui. Et les récentes déclarations d’Aulas sur TP sont suffisamment claires…