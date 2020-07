S’il détient un bon de sortie pour cet été, Houssem Aouar n’a toujours pas reçu d’offre. Mais ce ne serait qu’une question de temps.

Avec le Covid, tout est décalé. La fin de la saison, et notamment la Ligue des Champions, perturbe notamment le mercato estival, qui se terminera d’ailleurs plus tard, en octobre. Et pour Houssem Aouar, dont un départ est d’actualité, les choses pourraient se préciser dans le temps.

Après la Ligue des Champions

Encore engagé avec l’OL en Ligue des Champions, Houssem Aouar veut aller au bout de l’aventure européenne. Même chose pour la plupart des clubs, qui attendent de connaître le verdict pour pouvoir commencer à recruter. Pour Aouar, les offres devraient donc arriver plus tard dans l’été. Manchester City, Arsenal ou encore la Juventus Turin devraient être là…