En fin de contrat avec l’OL, Memphis Depay pourrait quitter le club et ainsi permettre à une étoile du club de prendre sa place.

Jean-Michel Aulas souhaite conserver Memphis Depay. Capitaine, leader et attaquant de talent, le Néerlandais incarne l’ambition lyonnaise et son président tente tout pour le prolonger. Mais le départ de Depay ne serait pas nécessairement une mauvaise chose.

Faire de la place pour Cherki

Pur produit de la formation lyonnais, Rayan Cherki attend son heure. Et tous les supporters lyonnais veulent le voir prendre une place de titulaire dès que possible. A 17 ans, il incarne le savoir-faire lyonnais en matière de formation et bien plus encore. Rapide, vif, technique et talentueux, il a tout pour suivre les traces d’un Karim Benzema. Un Depay vers la sortie permettrait à Cherki de grandir plus vite. Un petit mal pour un joli bien.